О нас
Аудио новости

Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС

Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию на Чернобыльской АЭС. Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение атомной станции.
В регионе
10 марта 2022 г. 13:18
Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС
Александр Лукашенко

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию на Чернобыльской АЭС. Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение атомной станции.

Как передает Report со ссылкой на "БелТА", президент Беларуси заявил об этом на совещании с руководством Минобороны страны.

"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии", - сказал Лукашенко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.

"Повреждена единственная электрическая сеть, которая питает Чернобыльскую АЭС и все ее ядерные объекты, захваченные российской армией. ЧАЭС потеряла все электроснабжение. Призываю международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение", - заявил глава МИД Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Belarus president orders specialists to resume energy supply to Chernobyl NPP

Экслюзивные новости

В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
В Азербайджане 343 полицейских наказаны, 67 освобождены от должностей
9 марта 2022 г. 18:08
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
Минтуризма Болгарии: Азербайджан является важным рынком с потенциалом роста
9 марта 2022 г. 12:35
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
Азербайджан и Болгария намерены активизировать туристическое сотрудничество
9 марта 2022 г. 11:50
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi