Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение ЧАЭС

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию на Чернобыльской АЭС. Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение атомной станции.

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию на Чернобыльской АЭС. Лукашенко поручил белорусским специалистам обеспечить энергоснабжение атомной станции.

Как передает Report со ссылкой на "БелТА", президент Беларуси заявил об этом на совещании с руководством Минобороны страны.

"Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими: прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергию, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии", - сказал Лукашенко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.

"Повреждена единственная электрическая сеть, которая питает Чернобыльскую АЭС и все ее ядерные объекты, захваченные российской армией. ЧАЭС потеряла все электроснабжение. Призываю международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение", - заявил глава МИД Украины.