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Lindt принял решение уйти с российского рынка

Lindt принял решение уйти с российского рынка Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt Sprüngli принял решение уйти с российского рынка.
В регионе
16 августа 2022 г. 16:36
Lindt принял решение уйти с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение уйти с российского рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте компании.

"После объявления 9 марта <...> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Chocolate maker Lindt & Sprüngli pulls out of Russia

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