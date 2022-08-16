Lindt принял решение уйти с российского рынка

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt Sprüngli принял решение уйти с российского рынка.

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение уйти с российского рынка.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на официальном сайте компании.

"После объявления 9 марта <...> о прекращении коммерческой деятельности в России группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение уйти с российского рынка. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с требованиями местного законодательства", - отмечается в сообщении.