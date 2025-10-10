Сергей Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом стало известно на Совете глав государств СНГ в узком формате.

"Решением Совета глав государств в узком формате генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен ваш покорный слуга", - заявил он.

Лебедев был назначен председателем исполкома - исполнительным секретарем СНГ в октябре 2007 года. Его полномочия на этом посту неоднократно продлевались. С 1 января 2023 года должность решением Совета глав государств СНГ стала называться "Генеральный секретарь СНГ".