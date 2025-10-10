Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три года
В регионе
- 10 октября, 2025
- 13:59
Сергей Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три года.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом стало известно на Совете глав государств СНГ в узком формате.
"Решением Совета глав государств в узком формате генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен ваш покорный слуга", - заявил он.
Лебедев был назначен председателем исполкома - исполнительным секретарем СНГ в октябре 2007 года. Его полномочия на этом посту неоднократно продлевались. С 1 января 2023 года должность решением Совета глав государств СНГ стала называться "Генеральный секретарь СНГ".
Последние новости
14:58
ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара ВархелиДругие страны
14:44
Фото
В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2Внутренняя политика
14:37
В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%В регионе
14:32
Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителейВнешняя политика
14:31
Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуреДругие страны
14:25
СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛДругие страны
14:19
Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повторитьсяВнешняя политика
14:14
Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГВнешняя политика
14:13