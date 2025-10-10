Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три года

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 13:59
    Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три года

    Сергей Лебедев назначен генсеком СНГ на следующие три года.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом стало известно на Совете глав государств СНГ в узком формате.

    "Решением Совета глав государств в узком формате генеральным секретарем Содружества на очередной трехлетний период назначен ваш покорный слуга", - заявил он.

    Лебедев был назначен председателем исполкома - исполнительным секретарем СНГ в октябре 2007 года. Его полномочия на этом посту неоднократно продлевались. С 1 января 2023 года должность решением Совета глав государств СНГ стала называться "Генеральный секретарь СНГ".

    Сергей Лебедев генсек СНГ
    Sergey Lebedev növbəti üç il müddətinə MDB-nin Baş katibi təyin edilib

    Последние новости

    14:58

    ЕК начинает расследование обвинений в шпионаже в адрес еврокомиссара Вархели

    Другие страны
    14:44
    Фото

    В Ходжалинском селе Баллыджа 15 семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    14:37

    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    14:32

    Пакистанский представитель призвал к давлению на страны, совершающие насилие против мирных жителей

    Внешняя политика
    14:31

    Послы G7 собрались на срочную встречу из-за ударов РФ по инфраструктуре

    Другие страны
    14:25

    СМИ: Жители сектора Газа постепенно возвращаются на север, после разрешения ЦАХАЛ

    Другие страны
    14:19

    Рехман Чишти: Трагедии, в которых гибнут невинные люди, не должны повториться

    Внешняя политика
    14:14

    Узбекистан предложил ряд инициатив по укреплению сотрудничества в СНГ

    Внешняя политика
    14:13

    Швеция будет добиваться использования замороженных активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей