    Sergey Lebedev növbəti üç il müddətinə MDB-nin Baş katibi təyin edilib

    Region
    10 oktyabr, 2025
    14:03
    Sergey Lebedev növbəti üç il müddətinə MDB-nin Baş katibi təyin edilib

    Sergey Lebedev növbəti üç il müddətinə MDB-nin Baş katibi təyin edilib.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud formatda keçirilən iclasında məlum olub.

