Sergey Lebedev növbəti üç il müddətinə MDB-nin Baş katibi təyin edilib
- 10 oktyabr, 2025
- 14:03
Sergey Lebedev növbəti üç il müddətinə MDB-nin Baş katibi təyin edilib.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən məlumatına görə, bu barədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud formatda keçirilən iclasında məlum olub.
