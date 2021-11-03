Le Figaro: Турция стала одним из ведущих мировых производителей БПЛА

Турция за 10 лет стала одним из ведущих мировых производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наряду с США, Израилем и Китаем.

Турция за 10 лет стала одним из ведущих мировых производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наряду с США, Израилем и Китаем.

Как передает Report, об пишет французская газета Le Figaro .

Издание отмечает, что в целях "расширения сферы своего влияния" президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган увеличил число контрактов на продажу беспилотников, успешно зарекомендовавших себя в Ливии и Карабахе.

Вслед за Азербайджаном, Украиной, Польшей и Марокко турецкими БПЛА заинтересовались и в Кыргызстане, отмечает печатный орган.

Газета пишет, что беспилотники производства Турции эффективны и стоят в 20 раз дешевле военных самолетов.

Изначально эти беспилотники использовались против террористической организации PKK и для обеспечения безопасности границ, однако после применения турецких БПЛА в Сирии в 2016 году ситуация изменилась, следует из новостного материала.

Беспилотники производства Турции за последние два года позволили изменить баланс сил в Ливии, а в недавнем прошлом - в Карабахе, подчеркивает Le Figaro.

Также в издании отметили, что НАТО с осторожностью относится к желанию Польши и Латвии приобрести турецкие БПЛА.