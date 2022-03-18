Лавров: Зеленский надеется, что Байдена подтолкнут к более жесткому подходу по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что американские политики подтолкнут главу Белого дома Джо Байдена к более конфрантационному сценарию по Украине, хотя в Киеве понимают, что президент США не допустит создания бесполетной зоны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что американские политики подтолкнут главу Белого дома Джо Байдена к более конфрантационному сценарию по Украине, хотя в Киеве понимают, что президент США не допустит создания бесполетной зоны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.

"Украина <…> считает, что Байден - это очень опытный политик, который понимает, что абсолютно недопустимо создавать нечто вроде бесполетной зоны или поставлять самолеты Украине, или же принимать еще такие шаги, которые приблизили бы риск открытого противостояния НАТО и России", - отметил Лавров.

"Но Зеленский также понимает, что есть и менее ответственные политики в США, которых разжигает украинское лобби, которые руководствуются русофобскими сантиментами. В том числе они есть в Конгрессе. Как вы знаете, они периодически принимают резолюцию, осуждающую [РФ] и угрожающую России. Мне кажется, что Зеленский рассчитывает, что они подтолкнут президента в сторону более конфрантационного подхода", - сказал глава МИД РФ.