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Лавров: Запад пытается отдалить Армению от России

Лавров: Запад пытается отдалить Армению от России Армения ведет непоследовательную политику в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном.
В регионе
19 апреля 2024 г. 14:55
Лавров: Запад пытается отдалить Армению от России

Армения ведет непоследовательную политику в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном.

Как передает Report об этом в интервью ряду российских СМИ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что трехстороннее соглашение, подписанное в 2020 году обеспечивало сбалансированный прогресс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, способствовал возобновлению всех коммуникаций, однако в процесс пытался вмешаться Запад в лице США и Евросоюза.

"В 2022 году ОДКБ на саммите в Ереване согласовал документ о передаче дополнительных вооружений для охраны границ [Армении], это факт. Все министры, включая армянского, завизировал это, а на утро, когда открывал он [Пашинян]саммит, сказал, что консенсуса не получилось", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что Ереван несправедливо относится к участию России в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, а также к роли миротворческого корпуса, который располагался в Карабахе.

"Прежде чем говорить о том, что ОДКБ обязан обозначить зону ответственности, нужно обозначить границы Армении, завершить делимитацию, чем сейчас активно армянское руководство занимается", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: Qərb Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırmağa çalışır
Версия на английском языке Lavrov says West is trying to alienate Armenia from Russia

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