Лавров: Запад пытается отдалить Армению от России

Армения ведет непоследовательную политику в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном.

Армения ведет непоследовательную политику в вопросе урегулирования отношений с Азербайджаном.

Как передает Report об этом в интервью ряду российских СМИ заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он отметил, что трехстороннее соглашение, подписанное в 2020 году обеспечивало сбалансированный прогресс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, способствовал возобновлению всех коммуникаций, однако в процесс пытался вмешаться Запад в лице США и Евросоюза.

"В 2022 году ОДКБ на саммите в Ереване согласовал документ о передаче дополнительных вооружений для охраны границ [Армении], это факт. Все министры, включая армянского, завизировал это, а на утро, когда открывал он [Пашинян]саммит, сказал, что консенсуса не получилось", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что Ереван несправедливо относится к участию России в процессе урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией, а также к роли миротворческого корпуса, который располагался в Карабахе.

"Прежде чем говорить о том, что ОДКБ обязан обозначить зону ответственности, нужно обозначить границы Армении, завершить делимитацию, чем сейчас активно армянское руководство занимается", - сказал он.