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Лавров: Россия не может полагаться на западных партнеров

Лавров: Россия не может полагаться на западных партнеров Санкции всегда только укрепляли Россию, у которой не осталось иллюзий по поводу того, что она может полагаться на западных партнеров.
В регионе
18 марта 2022 г. 13:53
Лавров: Россия не может полагаться на западных партнеров

Санкции всегда только укрепляли Россию, у которой не осталось иллюзий по поводу того, что она может полагаться на западных партнеров.

Как сообщает Report со ссылкой на RT, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, санкции против РФ введены с намерением Запада сдерживать и маргинализировать Россию.

«Роль санкций куда более стратегическая... это квинтэссенция западного стратегического курса. А именно — маргинализировать Россию, ее сдержать, положить конец развитию России, а также низвести роль России к нулю в мировой политике, экономике, спорте, искусстве, торговле, науке, образовании», — заявил он.

Лавров заявил, что Россия не имеет западных партнеров, не может рассчитывать на них. По его словам, иллюзия того, что РФ может рассчитывать на западных партнеров, полностью разрушена.

"Теперь мы можем рассчитывать только на себя и на тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами. Это главнейший вывод для России в вопросе геополитики», — сказал он.

По мнению Лаврова, санкции всегда только укрепляли Россию, которая уже является чемпионом по их числу против нее.

"Более пяти тысяч индивидуальных мер. Это практически в два раза больше, чем число санкций, введенных против КНДР и Ирана. Но нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас», — заявил он.

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Версия на английском языке Lavrov: Now Russia has no western partners
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "İndi bizim qərbli tərəfdaşlarımız yoxdur"

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