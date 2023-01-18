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Лавров: Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Лавров: Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией Россия надеется, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится.
В регионе
18 января 2023 г. 13:55
Лавров: Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Россия надеется, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение [с Грузией]", - сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в среду.

"Я рад, что у нас контакты между людьми с Грузией активно развиваются, в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov: “Rusiya Gürcüstan ilə uçuşların tezliklə bərpasına ümid edir”
Версия на английском языке Lavrov: Russia hopes for soonest resumption of air communication with Georgia

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