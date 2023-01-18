Лавров: Россия надеется на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Россия надеется, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится.

Россия надеется, что прямое авиасообщение с Грузией вскоре возобновится.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить прямое авиасообщение [с Грузией]", - сказал глава внешнеполитического ведомства на пресс-конференции в среду.

"Я рад, что у нас контакты между людьми с Грузией активно развиваются, в прошлом году ВВП Грузии вырос на 10% в значительной степени благодаря туризму и отношениям с Российской Федерацией", - отметил министр.