Лавров: Россия готова к восстановлению отношений с ЕС и США

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности восстанавливать отношения с ЕС и США, сообщает Report со ссылкой на "Вести.Ru".

Об этом он сказал в ходе своего выступления перед студентами МГИМО.

"Мы не собираемся отворачиваться от кого бы то ни было. Мы готовы к восстановлению нормальных, полноценных отношений с ЕС и США, но исключительно на основе равноправия, без каких-либо попыток превратить эти отношения в игру в одни ворота", - заявил С.Лавров.