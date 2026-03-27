Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    • 27 марта, 2026
    • 00:49
    Лавров опроверг сообщения о помощи России Ирану разведданными

    РФ не передает Ирану разведданные на фоне операции США и Израиля против Тегерана.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

    "Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными", - сказал он.

    Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин и его официальный представитель Дмитрий Песков уже давали комментарии по этой теме о передаче разведывательной информации Тегерану.

    "Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве", - указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

    Он добавил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива известны всем в регионе: "У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует".

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Операция США и Израиля против Ирана Сергей Лавров МИД РФ Эскалация на Ближнем Востоке
