Лавров опроверг сообщения о помощи России Ирану разведданными

РФ не передает Ирану разведданные на фоне операции США и Израиля против Тегерана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телекомпании France Télévisions.

"Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными", - сказал он.

Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин и его официальный представитель Дмитрий Песков уже давали комментарии по этой теме о передаче разведывательной информации Тегерану.

"Они сказали, что Россия действительно имеет с Ираном тесные отношения. У нас есть соглашение о военно-техническом сотрудничестве", - указал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что координаты американских военных баз в странах Персидского залива известны всем в регионе: "У меня не вызывает удивления то, что Иран их атакует".

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.