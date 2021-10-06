О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров: Обсуждена инициатива создания формата "3+3"

Лавров: Обсуждена инициатива создания формата "3+3" "В контексте развивающейся ситуации вокруг Южного Кавказа мы обсуждали инициативу о том, чтобы создать формат "3+3", в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. У иранской стороны положительное отношение к этой инициативе, такое
В регионе
6 октября 2021 г. 15:17
Лавров: Обсуждена инициатива создания формата 3+3

"В контексте развивающейся ситуации вокруг Южного Кавказа мы обсуждали инициативу о том, чтобы создать формат "3+3", в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. У иранской стороны положительное отношение к этой инициативе, такое же отношение наблюдаем у Азербайджана и Турции, работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультации по ускоренному развитию региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся конфликтов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы против наращивания здесь [в регионе] военной активности, против провокационных учений. Есть и озабоченности, которые высказывает Азербайджан в связи с учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы", —добавил С. Лавров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "İranın keçirdiyi təlimlərlə bağlı Azərbaycanın narahatlığı var"
Версия на английском языке Lavrov says initiative of creating 3+3 format discussed with Iran

Другие новости из категории

В доставке грузов в Россию через территорию Грузии наблюдаются задержки
В доставке грузов в Россию через территорию Грузии наблюдаются задержки
6 октября 2021 г. 14:44
Туркменистан и Румыния обсудили расширение договорно-правовой базы
Туркменистан и Румыния обсудили расширение договорно-правовой базы
6 октября 2021 г. 13:40
В рамках визита президента Туркменистана в Узбекистан подписан ряд документов 
В рамках визита президента Туркменистана в Узбекистан подписан ряд документов 
6 октября 2021 г. 13:24
VMedia: Библейская гора Арарат стоит возле границы Турции с Сирией, но никак не с Арменией
VMedia: "Библейская" гора Арарат стоит возле границы Турции с Сирией, но никак не с Арменией
6 октября 2021 г. 12:34
Глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону иранскую ядерную сделку
Глава МИД России и госсекретарь США обсудили по телефону иранскую ядерную сделку
6 октября 2021 г. 11:59
Бывшая жена Саакашвили: Для меня это стало неожиданностью
Бывшая жена Саакашвили: Для меня это стало неожиданностью
6 октября 2021 г. 11:54
В Грузии за сутки COVID-19 заразились свыше 2,4 тыс. человек
В Грузии за сутки COVID-19 заразились свыше 2,4 тыс. человек
6 октября 2021 г. 11:23
Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы
Адвокат Саакашвили поделился планом по его освобождению из тюрьмы
6 октября 2021 г. 08:34
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
В Кремле рассказали о планах Путина на день рождения
6 октября 2021 г. 08:00
В Армении ожидаются митинги против Пашиняна
В Армении ожидаются митинги против Пашиняна
5 октября 2021 г. 22:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi