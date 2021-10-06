Лавров: Обсуждена инициатива создания формата "3+3"

"В контексте развивающейся ситуации вокруг Южного Кавказа мы обсуждали инициативу о том, чтобы создать формат "3+3", в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. У иранской стороны положительное отношение к этой инициативе, такое

"В контексте развивающейся ситуации вокруг Южного Кавказа мы обсуждали инициативу о том, чтобы создать формат "3+3", в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия и Турция. У иранской стороны положительное отношение к этой инициативе, такое же отношение наблюдаем у Азербайджана и Турции, работаем с нашими армянскими коллегами. Рассчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультации по ускоренному развитию региона, который долгое время сдерживал свое развитие из-за сохраняющихся конфликтов".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы против наращивания здесь [в регионе] военной активности, против провокационных учений. Есть и озабоченности, которые высказывает Азербайджан в связи с учениями наших иранских друзей, которые были проведены недалеко от границы", —добавил С. Лавров.