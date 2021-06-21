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Лавров: ОБСЕ способна играть более весомую роль в международных делах

Лавров: ОБСЕ способна играть более весомую роль в международных делах ОБСЕ в силу своего географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности могла бы играть более весомую роль в международных делах
В регионе
21 июня 2021 г. 16:34
Лавров: ОБСЕ способна играть более весомую роль в международных делах
Сергей Лавров

ОБСЕ в силу своего географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности могла бы играть более весомую роль в международных делах. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ.

"У нас есть общее мнение о необходимости совершенствовать работу организации. Мы солидарны в том, что в силу широкого географического охвата и всеобъемлющего подхода к безопасности во всех ее измерениях, а также в силу правила консенсуса ОБСЕ вполне способна играть более весомую роль в международных делах. Конечно, прежде всего в Евро-Атлантическом регионе", - сказал Лавров.

"Россия уверена, что для того, чтобы это произошло, необходимо возвращать некогда присущую организации культуру взаимоуважительного равноправного диалога и поиска компромиссов", - добавил глава МИД РФ.

Но, по словам министра, не все, к сожалению, участники ОБСЕ разделяют такую точку зрения. "Мы сегодня делились примерами, которые показывают сохранение географических, тематических дисбалансов в работе исполнительных структур организации. Дисбалансов, которые достались всем нам в наследство от 90-х годов прошлого века, когда отчетливо проявилось стремление разделить страны общеевропейского пространства на учителей и учеников, - добавил Лавров. - Понятно, что это путь в никуда, все эти дисбалансы необходимо как можно скорее исправлять".

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Версия на английском языке Lavrov: OSCE may play more significant role in international affairs

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