О нас
Аудио новости

Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов

Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам шестого Каспийского саммита в Ашхабаде будет согласован хороший пакет документов.
В регионе
22 февраля 2022 г. 14:41
Лавров: На Каспийском саммите примут хороший пакет документов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам шестого Каспийского саммита в Ашхабаде будет согласован хороший пакет документов.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Безусловно, еще одна тема, которая нас объединяет среди многих других, это Каспий. Подготовка к шестому Каспийскому саммиту в Ашхабаде выходит на финишную прямую, рассчитываем, что в текущем году в гостеприимном Туркменистане мы сможем собраться и принять те решения, которые сейчас находятся в рамках переговоров", - сказал он, открывая переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым.

"Мы одинаково воспринимаем переговорный процесс, и уверен, что нам удастся согласовать хороший пакет итоговых документов", - подчеркнул министр.

VI Каспийский саммит состоится в этом году в Туркменистане.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

И.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
ФотоИ.о. главы Конституционного Суда Украины: Я против новой Конституции
22 февраля 2022 г. 10:08
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
В полицию поступило много жалоб на главу компании, перекрывшего дорогу в Баку
21 февраля 2022 г. 12:12
Первый газ с Абшерона будет получен в 2023 году
Первый газ с "Абшерона" будет получен в 2023 году
18 февраля 2022 г. 13:23
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
Вилаят Эйвазов назначил генерала на высокую должность
18 февраля 2022 г. 11:49
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
BP в этом году остановит на профилактику две морские платформы в Азербайджане
17 февраля 2022 г. 12:16
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата отчета правительства в Милли Меджлисе
17 февраля 2022 г. 09:42
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
TARSİM выдвинул предложение об обязательном аграрном страховании
16 февраля 2022 г. 18:45
В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi