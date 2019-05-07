​Лавров и Зариф обсудят ситуацию на Южном Кавказе и вокруг Каспия

Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф 8 мая в ходе переговоров в российской столице обсудят ситуацию в Сирии и Венесуэле, а также тематику Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении МИД России.

В ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния многоплановых связей между Россией и Ираном и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению. Состоятся обсуждения по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Южный Кавказ, Центральную Азию, ШОС, тему СВПД, Венесуэлу.

В министерстве отметили, что официальная Москва поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД, и не признает незаконные санкции США в одностороннем порядке в отношении Ирана и связанных с ним стран.

"Подобный метод недобросовестной конкуренции на мировых рынках, в том числе энергетическом, проводится американцами не взирая на то, что МАГАТЭ регулярно подтверждает исключительно мирный характер иранской ядерной программы", - добавили в российской МИД.