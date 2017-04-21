Лавров: Главы стран ШОС в июне решат вопрос членства Ирана в структуре

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что в июне в Астане главы государств смогут рассмотреть вопрос о возможности подключения Ирана в качестве полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Следующий на очереди, об этом сегодня многие говорили, Иран, который уже решил вопросы, связанные, как вы знаете, с санкциями по линии Совета Безопасности. Теперь он полностью соответствует критериям членства в ШОС, и мы рассчитываем, что в Астане в июне главы государств смогут рассмотреть вопрос о том, чтобы процедуру подключения Ирана в качестве полноправного члена тоже запустить", - заявил С. Лавров журналистам.

Отметим, что сегодня в Астане проходит заседание Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча является завершающим этапом по подготовке саммита ШОС, который пройдет в столице Казахстана в июне.

Министры намерены принять проект Астанинской декларации, в которой будут отражены актуальные региональные и международные проблемы, подходы к дальнейшей консолидации объединения.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: Россией, Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. В работе объединения также принимают участие шесть стран-наблюдателей (Монголия, Индия, Иран, Пакистан, Афганистан и Беларусь) и шесть партнеров по диалогу (Шри-Ланка, Турция, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал).