    Лавров: Армении не удастся совмещать членство в ЕС и ЕАЭС

    В регионе
    • 20 января, 2026
    • 13:55
    Лавров: Армении не удастся совмещать членство в ЕС и ЕАЭС

    Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения не сможет быть одновременно членом и Евросоюза и Европейского экономического союза (ЕАЭС), поскольку участие в этих двух организациях противоречит друг другу.

    Как передает Report, об этом Лавров заявил на пресс-конференции во вторник.

    Лавров отметил, что не раз обсуждал этот вопрос с главой МИД Армении Араратом Мирзояном и с премьер-министром Николом Пашиняном.

    "Очевидно для любого, кто хоть сколько-нибудь знаком с принципами функционирования этих союзов, что невозможно переходить на стандарты ЕС, оставаясь членом ЕАЭС. Это и вице-премьер РФ Алексей Оверчук разъяснял в контактах с армянским коллегой - это просто технически невозможно", - сказал Лавров, объяснив это тем, что структуры несовместимы, поскольку применяют разные нормы в торговле и инвестициях, которые не "стыкуются друг с другом".

    Он также отметил, что стандарты ЕС подразумевают присоединение к внешней политике ЕС, что означает и присоединение к санкциям против РФ.

    "Недавно была подписана новая стратегическая повестка партнерства ЕС с Арменией - там зафиксировано, что необходимо координироваться и в сфере внешней политики, и в сфере торговли, и в сфере экономики. Армянам предлагается либерализация визового режима, но она обеспечивается тем, что ЕС должен иметь голос в решении вопросов в правоохранительной сфере и в сфере охраны границ", - сказал глава российского МИД.

    По его словам, выбор "движения в сторону ЕС" является волеизъявлением и правом армянского народа, однако напомнил, что ВВП Армении за время членства в ЕАЭС вырос более чем в два раза.

    "Благодаря тому, что ЕАЭС предоставляет армянам свободный доступ на рынки других стран - членов союза, внешнеторговый товарооборот Армении, прежде всего с РФ, достиг рекордных показателей", - подчеркнул Лавров.

    Глава российской дипломатии подчеркнул, что сближение Еревана с Брюсселем будет иметь посследствия, поскольку "Евросоюз генерирует идеи об угрозах исходящих от России".

    "На такую работу выделяются деньги: недавно Армении был предоставлен транш в размере 15 млн евро. И я не сомневаюсь, что брюссельская бюрократия отработает каждый цент из этого транша. <...> Ещё раз хочу подчеркнуть: выбирать, безусловно, должен армянский народ и армянское руководство, но совместить участие и там, и тут - исключено", - добавил Лавров.

