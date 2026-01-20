İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Lavrov: Ermənistan eyni vaxtda Aİ və Aİİ-nin üzvü ola bilməz

    Region
    • 20 yanvar, 2026
    • 14:01
    Lavrov: Ermənistan eyni vaxtda Aİ və Aİİ-nin üzvü ola bilməz

    Ermənistan eyni zamanda həm Avropa İttifaqının (Aİ), həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) üzvü ola bilməz, çünki bu iki təşkilatda iştirak bir-birinə ziddir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında bəyan edib.

    S.Lavrov qeyd edib ki, bu məsələni Ermənistan XİN rəhbəri Ararat Mirzoyan və Baş nazir Nikol Paşinyanla dəfələrlə müzakirə edib.

    "Bu ittifaqların fəaliyyət prinsiplərindən az-çox xəbərdar olan hər kəs üçün aydındır ki, Aİİ-nin üzvü kimi qalaraq Aİ standartlarına keçmək mümkün deyil. Bunu Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk da erməni həmkarı ilə təmaslarda izah edib - bu, sadəcə texniki cəhətdən mümkün deyil", - o qeyd edib.

    Sergey Lavrov Ermənistan Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqı
    Лавров: Армении не удастся совмещать членство в ЕС и ЕАЭС

    Son xəbərlər

    14:33

    SOCAR və "Eni" arasında potensial layihələr müzakirə edilib

    Energetika
    14:27
    Foto

    SOCAR kollektivi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

    Energetika
    14:22

    NİİM: Havaya görə bir sıra küçə və prospektlərdə sürət həddi endirilə bilər

    Daxili siyasət
    14:19

    Türkiyə və Azərbaycan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    14:12
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Davosda finlandiyalı həmkarı ilə görüşüb

    Digər
    14:10

    Ötən il Azərbaycan əhalisinin xərclərinin 5,7 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    14:01

    Lavrov: Ermənistan eyni vaxtda Aİ və Aİİ-nin üzvü ola bilməz

    Region
    13:56
    Foto

    İlham Əliyev Davosda İraq Kürdüstan Regionunun Baş naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:50

    Ermənistan Xarici Kəşfiyyat Xidməti: Parlament seçkiləri ilə əlaqədar hibrid təhdidlər güclənəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti