Lavrov: Ermənistan eyni vaxtda Aİ və Aİİ-nin üzvü ola bilməz
Region
- 20 yanvar, 2026
- 14:01
Ermənistan eyni zamanda həm Avropa İttifaqının (Aİ), həm də Avrasiya İqtisadi İttifaqının (Aİİ) üzvü ola bilməz, çünki bu iki təşkilatda iştirak bir-birinə ziddir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrov mətbuat konfransında bəyan edib.
S.Lavrov qeyd edib ki, bu məsələni Ermənistan XİN rəhbəri Ararat Mirzoyan və Baş nazir Nikol Paşinyanla dəfələrlə müzakirə edib.
"Bu ittifaqların fəaliyyət prinsiplərindən az-çox xəbərdar olan hər kəs üçün aydındır ki, Aİİ-nin üzvü kimi qalaraq Aİ standartlarına keçmək mümkün deyil. Bunu Rusiyanın Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk da erməni həmkarı ilə təmaslarda izah edib - bu, sadəcə texniki cəhətdən mümkün deyil", - o qeyd edib.
