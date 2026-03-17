Лариджани выступит с посланием на фоне сообщений об атаке Израиля с целью его ликвидации
В регионе
- 17 марта, 2026
- 13:17
Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он был целью атаки Израиля.
Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr.
Ранее израильские СМИ сообщили о том, что Лариджани являлся одной из целей атак армии Израиля в ночь на 17 марта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану.
13:51
Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 странВ регионе
13:47
Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮВнешняя политика
13:43
Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьмиМилли Меджлис
13:38
Фото
Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
13:33
Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу странВнешняя политика
13:30
Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и РамазаномМилли Меджлис
13:30
Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников ИранаДругие страны
13:29
Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС ИзраиляДругие
13:28