Лариджани выступит с посланием на фоне сообщений об атаке Израиля с целью его ликвидации

Секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он был целью атаки Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило иранское агентство Mehr.

Ранее израильские СМИ сообщили о том, что Лариджани являлся одной из целей атак армии Израиля в ночь на 17 марта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану.