Laricaninin İsrailin hədəfi olduğuna dair xəbərlərdən sonra müraciəti yayımlanacaq
Region
- 17 mart, 2026
- 13:25
İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani İsrailin hücumunun hədəfi olduğuna dair xəbərlərdən sonra yaxın zamanda müraciətlə çıxış edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.
Daha əvvəl İsrail KİV-ləri məlumat yaymışdı ki, Laricani martın 17-nə keçən gecə İsrail ordusunun hücumlarının hədəflərindən biri olub.
Daha əvvəl, İsrail ordusu Tehrana hava zərbəsi nəticəsində "Bəsic" bölməsinin komandiri Qolam Rza Süleymaninin öldürüldüyünü bəyan edib.
Son xəbərlər
