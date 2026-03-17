İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Laricaninin İsrailin hədəfi olduğuna dair xəbərlərdən sonra müraciəti yayımlanacaq

    Region
    • 17 mart, 2026
    • 13:25
    İranın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani İsrailin hücumunun hədəfi olduğuna dair xəbərlərdən sonra yaxın zamanda müraciətlə çıxış edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın "Mehr" agentliyi məlumat yayıb.

    Daha əvvəl İsrail KİV-ləri məlumat yaymışdı ki, Laricani martın 17-nə keçən gecə İsrail ordusunun hücumlarının hədəflərindən biri olub.

    Daha əvvəl, İsrail ordusu Tehrana hava zərbəsi nəticəsində "Bəsic" bölməsinin komandiri Qolam Rza Süleymaninin öldürüldüyünü bəyan edib.

    Лариджани выступит с посланием на фоне сообщений об атаке Израиля с целью его ликвидации

