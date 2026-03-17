Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения Басидж

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    "Руководствуясь точными разведывательными данными, ВВС вчера нанесли целенаправленный удар по центру Тегерана, ликвидировав Голама Резу Сулеймани, командира подразделения "Басидж",- говорится в заявлении.

    По данным израильской стороны, Сулеймани на протяжении последних шести лет возглавлял силы "Басидж", которые входят в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Голам Реза Сулеймани
    İsrail ordusu Tehranda "Bəsic" komandiri Qolam Rza Süleymaninin öldürüldüyünü açıqlayıb
    В Азербайджане ужесточают ответственность за нецелевое использование бюджетных средств

    В пожаре в многоэтажке в Баку пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Гомбосурэн Мунхбаяр: Монголия и Азербайджан обсуждают запуск прямых авиарейсов

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"

    Резиденты Азербайджана инвестировали за рубеж более $2,5 млрд в 2025 году

    Евразийский банк развития прогнозирует цены на нефть в 2026 году в диапазоне $75-85

    Азербайджан за два месяца экспортировал в Армению продукцию на $4,2 млн

    В сборной Азербайджана сменился главный тренер: Махти Маккаев покинул пост - ЭКСКЛЮЗИВ

    Завтра в Азербайджане ожидается до 17° тепла

