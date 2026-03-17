ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану.

Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Руководствуясь точными разведывательными данными, ВВС вчера нанесли целенаправленный удар по центру Тегерана, ликвидировав Голама Резу Сулеймани, командира подразделения "Басидж",- говорится в заявлении.

По данным израильской стороны, Сулеймани на протяжении последних шести лет возглавлял силы "Басидж", которые входят в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).