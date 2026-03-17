ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира подразделения "Басидж"
Другие страны
- 17 марта, 2026
- 12:48
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира подразделения "Басидж" Голама Резы Сулеймани в результате авиаудара по Тегерану.
Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.
"Руководствуясь точными разведывательными данными, ВВС вчера нанесли целенаправленный удар по центру Тегерана, ликвидировав Голама Резу Сулеймани, командира подразделения "Басидж",- говорится в заявлении.
По данным израильской стороны, Сулеймани на протяжении последних шести лет возглавлял силы "Басидж", которые входят в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
