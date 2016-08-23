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    Лариджани: Полеты самолетов РФ с авиабазы в Хамадане не приостановлены

    Полеты не приостановлены. Иран и Россия являются союзниками в борьбе с терроризмом

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Полеты российских боевых самолетов с иранской авиабазы в Хамадане не приостановлены.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель парламента Ирана Али Лариджани.

    "Полеты не приостановлены. Иран и Россия являются союзниками в борьбе с терроризмом", - сказал он.

    При этом Лариджани добавил, что иранская база Шахид Ноже в Хамадане "никому не предоставлена на постоянной основе, а используется для дозаправки".

    Это заявление было сделано в ответ на реплику депутата Махмуда Садеги о том, что в президиум парламента направлен запрос за подписью 20 законодателей с требованием дать разъяснения по поводу использования авиабазы в Хамадане.

    "Запрос обязательно будет рассмотрен", - заверил спикер иранского парламента.

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