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Кыргызстан эвакуировал более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

Кыргызстан эвакуировал более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе Более 27 тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.
В регионе
1 мая 2021 г. 12:44
Кыргызстан эвакуировал более 27 тысяч жителей из зоны конфликта на границе

Более 27 тысяч граждан Кыргызстана эвакуированы из зоны конфликта на границе с Таджикистаном.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на пресс-конференции замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова.

"В Баткенской области эвакуированы 27 358 человек", - заявила она.

По словам замминистра, с ними работают психологи. Также им бесплатно оказывается вся необходимая медицинская помощь

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками продолжались более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Tacikitanla sərhəddən 30 minə yaxın Qırğız vətəndaşı təxliyə edilib

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