Кулеба ответил на критику США об ударах по НПЗ в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и ситуацией в сфере энергетики в мире.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и ситуацией в сфере энергетики в мире.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он сказал в эфире национального телемарафона, комментируя высказывания главы Пентагона Ллойда Остина.

"Послушал господина Остина - очень большой друг Украины, многое для нас сделал, но вот в этом вопросе, честно, я не вижу причинно-следственной связи", - сказал Кулеба.

Глава МИД уверен, что взрывы и пожары на НПЗ могут влиять на энергетический рынок РФ, а не на глобальный.

"Когда в России взрывается нефтеперерабатывающий завод, то мы видим возникновение проблем на российском энергетическом рынке, но что-то я не вижу проблем - на мировом", - подчеркнул министр.

Он также обратил внимание, что из-за постоянных воздушных атак РФ по Украине и на фоне нехватки батарей ПВО Patriot количество жертв среди гражданского населения растет, люди сталкиваются с отсутствием света и тепла. В этом контексте Кулеба задался вопросом, "это никого не волнует?"

Министр предположил, что если страны-партнеры передадут Украине эффективные средства противовоздушной обороны с просьбой "не делать определенные вещи", тогда "есть предмет для разговора".