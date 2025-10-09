Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    КТЖ: Прием грузов с зерном в направлении порта Актау временно ограничен

    В регионе
    • 09 октября, 2025
    • 19:27
    КТЖ: Прием грузов с зерном в направлении порта Актау временно ограничен

    АО "НК "Казахстанские железные дороги" временно ограничило прием экспортных грузов с зерном, направляемых в порт Актау.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КЖД, данная мера принята в связи с техническими причинами.

    "В сентябре в порт прибыло 14 судов общей грузоподъемностью около 50 тыс. тонн, что привело к образованию скопления порядка 700 груженых вагонов на терминалах и подходах",- говорится в сообщении.

    Ограничения введены для предотвращения простоев подвижного состава и перегрузки инфраструктуры.

    "После стабилизации графика захода судов прием зерновых грузов будет возобновлен в полном объеме",- отметили в компании.

    Кроме того, наблюдается задержка в приеме зерновых грузов на сопредельной территории восточного направления (КНР). "Это связано с увеличением сроков досмотра зерновых грузов фитосанитарными и карантинными органами КНР с 5 до 10 суток в праздничный период",- пояснили в компании.

