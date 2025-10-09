İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Qazaxıstan Dəmir Yolları: Aktau limanına taxıl yüklərinin qəbulu müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Region
    • 09 oktyabr, 2025
    • 19:51
    Qazaxıstan Dəmir Yolları: Aktau limanına taxıl yüklərinin qəbulu müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Qazaxıstan Dəmir Yolları (QDY) Aktau limanına gedən taxıl ixracatının qəbulunu müvəqqəti məhdudlaşdırıb.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun QDY-nin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu tədbir texniki səbəblərə görə həyata keçirilib.

    "Sentyabrda limana ümumi tutumu təxminən 50 min ton olan 14 gəmi gəlib, nəticədə terminallarda və ona yaxınlaşmalarda 700-ə yaxın yüklənmiş vaqon qalıb", - məlumatda deyilir.

    Məhdudiyyətlər vaqonların dayanması və infrastrukturun həddindən artıq yüklənməsinin qarşısını almaq üçün tətbiq edilib.

    "Gəmilərin daxilolma qrafiki sabitləşdikdən sonra taxıl yüklərinin qəbulu tam həcmdə bərpa olunacaq", - şirkətdən qeyd edilib.

    Bundan başqa, şərq istiqamətinin (Çin) bitişik ərazisində taxıl yüklərinin qəbulunda gecikmə var. "Bu, Çinin fitosanitar və karantin orqanlarının bayram dövründə taxıl yüklərinə baxış müddətinin 5 gündən 10 günə qədər uzadılması ilə bağlıdır", - şirkətdən vurğulanıb.

    Qazaxıstan Dəmir Yolları taxıl ixracatı
    КТЖ: Прием грузов с зерном в направлении порта Актау временно ограничен

    Son xəbərlər

    20:36

    Goranboyda minik avtomobili aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    20:30

    Yaşar Gülər: Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı Qafqazda sülh və sabitliyə əhəmiyyətli töhfə verir

    Region
    20:27

    ABŞ İran nefti ilə əlaqəli olan 50 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiya tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:21
    Foto

    Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda muzdluların iştirakı barədə sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Hadisə
    20:09

    Zakir Həsənov: Sülh sazişinin paraflanması müharibəyə son qoyulması istiqamətində mühüm addımdır

    Xarici siyasət
    20:02

    Uitkoff və Kuşner İsraildədir

    Digər ölkələr
    20:00
    Foto

    Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilib - YENİLƏNİB

    Region
    19:55
    Foto

    Biləsuvar Günəş Elektrik Stansiyasında panellər xüsusi qurğular vasitəsilə avtomatik olaraq təmizlənəcək

    Energetika
    19:51

    Qazaxıstan Dəmir Yolları: Aktau limanına taxıl yüklərinin qəbulu müvəqqəti məhdudlaşdırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti