КСИР заявил о ракетных ударах по военным база в ОАЭ и Кувейте

Иранская армия нанесла ракетные удары по авиабазам "Аль-Минхад" (Объединённые Арабские Эмираты) и "Али ас-Салем" (Кувейт).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Согласно информации, КСИР атаковал упомянутые базы ВВС, применив баллистические ракеты и дроны.

"Атаки на иранские острова осуществлялись с этих баз", - аргументировали свои удары иранские военные.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.