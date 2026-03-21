SEPAH BƏƏ və Küveytdəki hərbi bazalara raket zərbələri endirib
Region
- 21 mart, 2026
- 20:53
İran ordusu "Əl-Minhad" (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri) və "Ali əs-Salem" aviabazalarına (Küveyt) raket zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən "Fars" agentliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, SEPAH sadalanan hərbi hava bazalarına hücumu ballistik raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirib.
"İran adalarına hücumlar bu bazalardan reallaşdırlırdı", - məlumatda qeyd olunub.
20:53
SEPAH BƏƏ və Küveytdəki hərbi bazalara raket zərbələri endiribRegion
20:36
Fidan Yaxın Şərqdəki savaşın daha bir neçə həftə davam edə biləcəyini deyibRegion
20:19
SEPAH İsrailə və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına növbəti hücum dalğası başladıbRegion
20:02
UNRWA maliyyə çatışmazlığına görə bağlanmaq üzrədirDigər ölkələr
19:38
Qaxda 54 yaşlı kişi hamamda yıxılaraq ölübHadisə
19:34
Cəlilabadda avtomobilin vurduğu piyada ölübHadisə
19:31
Foto
Zəngilanın Ağalı və Məmmədbəyli kəndlərində Novruz festivalı keçirilibDaxili siyasət
19:26
ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində İlamda 60 nəfər ölübRegion
19:25
Foto