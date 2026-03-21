    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı Ramazan Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH BƏƏ və Küveytdəki hərbi bazalara raket zərbələri endirib

    Region
    • 21 mart, 2026
    • 20:53
    SEPAH BƏƏ və Küveytdəki hərbi bazalara raket zərbələri endirib

    İran ordusu "Əl-Minhad" (Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri) və "Ali əs-Salem" aviabazalarına (Küveyt) raket zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusuna (SEPAH) istinadən "Fars" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, SEPAH sadalanan hərbi hava bazalarına hücumu ballistik raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə həyata keçirib.

    "İran adalarına hücumlar bu bazalardan reallaşdırlırdı", - məlumatda qeyd olunub.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İranın raket hücumu PUA hücumu BƏƏ-nin Əl-Minhad aviabazası Küveytin Ali əs-Salem aviabazası ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Fars körfəzi gərginlik

