КСИР заявил о начале новой волны атак на Израиль и базы США

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 72-й волны операции "Правдивое обещание - 4", проводимой против Израиля и военных баз США в регионе.

Как сообщает Report, заявление военных приводит агентство Tasnim.

Согласно информации, в рамках новой волны были нанесены удары по северной и западной частям Израиля. Кроме того, в направлении пятого военно-морского флота армии США были выпущены ракеты "Гадр" и "Имад".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.