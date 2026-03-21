    КСИР заявил о начале новой волны атак на Израиль и базы США

    КСИР заявил о начале новой волны атак на Израиль и базы США

    Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале 72-й волны операции "Правдивое обещание - 4", проводимой против Израиля и военных баз США в регионе.

    Как сообщает Report, заявление военных приводит агентство Tasnim.

    Согласно информации, в рамках новой волны были нанесены удары по северной и западной частям Израиля. Кроме того, в направлении пятого военно-морского флота армии США были выпущены ракеты "Гадр" и "Имад".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    SEPAH İsrailə və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına növbəti hücum dalğası başladıb
    Ты - Король

