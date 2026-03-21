    Region
    • 21 mart, 2026
    • 20:19
    SEPAH İsrailə və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına növbəti hücum dalğası başladıb

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) İsrailə və ABŞ-nin bölgədəki hərbi bazalarına qarşı həyata keçirdiyi "Gerçək vəd - 4" əməliyyatının 72-ci dalğasının başladığını elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, yeni dalğa çərçivəsində İsrailin şimal və qərb hissələrinə zərbələr endirilib. Bununla yanaşı, ABŞ ordusunun beşinci dəniz donanmasına doğru "Qədr" və "İmad" raketləri buraxılıb.

    "ABŞ və İsrail bilməlidir ki, siren səsləri kəsilməyəcək, bizə hücum edənləri rahat buraxmayacağıq", - məlumatda vurğulanıb.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

