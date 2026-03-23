    КСИР заявил, что впервые применил ракету "Зульфикар" при ударах по базам США

    • 23 марта, 2026
    КСИР заявил, что впервые применил ракету Зульфикар при ударах по базам США

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что впервые применил твердотопливные баллистические ракеты "Зульфикар" для нанесения ударов по американским базам в регионе.

    Как передает Report, сообщение КСИР приводит агентство Mehr.

    В ходе 76-й и 77-й волн атак в рамках операции "Правдивое обещание - 4" КСИР впервые применил твердотопливные ракеты "Зульфикар" для нанесения ударов по американским интересам и базам в регионе", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, ракеты "успешно поразили" американские базы Аль-Дафра (ОАЭ), Виктория (Ирак), штабу 5-го Военно-морского флота США (Бахрейн), Али Аль-Салем (Кувейт) и Аль-Хардж (Саудовская Аравия).

    "Зульфикар" - иранская одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии 300 - 700 км.

    Согласно имеющейся в открытом доступе информации, некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам управлять ракетами во время окончательного приближения к целям.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.

    SEPAH ABŞ bazalarına ilk dəfə "Zülfüqar" raketi ilə zərbələr endirildiyini bildirib
    Ты - Король

    22:48

    FT: Пакистан обеспечивал секретный канал связи Ирана и США

    Другие страны
    22:39

    СМИ: Тегеран и Вашингтон обменивались сообщениями через Египет и Турцию

    Другие страны
    22:25

    Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили условия для переговоров с Ираном

    Другие страны
    22:23

    КСИР заявил, что впервые применил ракету "Зульфикар" при ударах по базам США

    В регионе
    22:12

    В ЕС прокомментировали приостановку США ударов по энергосистеме Ирана

    Другие страны
    21:52
    Фото

    Азербайджан впервые участвовал в крупнейшем фестивале Люксембурга

    Kультурная политика
    21:49

    Около 57 военных удалось спасти после крушения самолета в Колумбии - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:47

    Трамп заявил, что США с начала эскалации уничтожили 158 кораблей ВМС Ирана

    Другие страны
    21:37

    Крис Райт: США намерены поставлять нефть на азиатские НПЗ и свести к минимуму спад в нефтепереработке

    Другие страны
    Лента новостей