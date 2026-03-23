КСИР заявил, что впервые применил ракету "Зульфикар" при ударах по базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что впервые применил твердотопливные баллистические ракеты "Зульфикар" для нанесения ударов по американским базам в регионе.

Как передает Report, сообщение КСИР приводит агентство Mehr.

В ходе 76-й и 77-й волн атак в рамках операции "Правдивое обещание - 4" КСИР впервые применил твердотопливные ракеты "Зульфикар" для нанесения ударов по американским интересам и базам в регионе", - говорится в сообщении.

Согласно информации, ракеты "успешно поразили" американские базы Аль-Дафра (ОАЭ), Виктория (Ирак), штабу 5-го Военно-морского флота США (Бахрейн), Али Аль-Салем (Кувейт) и Аль-Хардж (Саудовская Аравия).

"Зульфикар" - иранская одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета малой дальности, которая способна поражать цели на расстоянии 300 - 700 км.

Согласно имеющейся в открытом доступе информации, некоторые модели оснащены электрооптическими системами наведения, позволяющими операторам управлять ракетами во время окончательного приближения к целям.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 23 марта, заявил, что Вашингтон провел "очень хорошие" переговоры с Тегераном о "полном урегулировании" конфликта на Ближнем Востоке. В свою очередь Иран утверждает, что не имел прямых контактов с США.