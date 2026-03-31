КСИР: Советник главы Генштаба ВС Ирана погиб при ударе США и Израиля
В регионе
- 31 марта, 2026
- 16:14
Советник начальника Генштаба ВC Ирана генерал-лейтенант Джамшид Эсхаги погиб в результате удара США и Израиля.
Как передает Report, об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Ахмад Вахиди.
