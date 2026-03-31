SEPAH: İran ordusunun Baş Qərargah rəisinin müşaviri öldürülüb
- 31 mart, 2026
- 16:16
İran Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müşaviri general-leytenant Cəmşid Eshaqi ABŞ və İsrailin zərbəsi nəticəsində həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) komandanı general-mayor Əhməd Vahidi bildirib.
16:36
16:30
16:27
16:25
16:25
16:21
16:16
16:15
16:12
