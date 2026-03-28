КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛА
В регионе
- 28 марта, 2026
- 17:44
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что сбил американский беспилотник MQ-9 и истребитель F-16.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР в Телеграм-канале.
"Силы противовоздушной обороны КСИР сбили американский стратегический беспилотник MQ9 в небе над Ширазом. Также американский истребитель F16 был сбит на юге провинции Фарс и уничтожен перед посадкой в одном из аэропортов Саудовской Аравии", - сказано в сообщении.
