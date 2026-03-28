Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛА

    В регионе
    • 28 марта, 2026
    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил, что сбил американский беспилотник MQ-9 и истребитель F-16.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении КСИР в Телеграм-канале.

    "Силы противовоздушной обороны КСИР сбили американский стратегический беспилотник MQ9 в небе над Ширазом. Также американский истребитель F16 был сбит на юге провинции Фарс и уничтожен перед посадкой в одном из аэропортов Саудовской Аравии", - сказано в сообщении.

    Эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Операция США и Израиля против Ирана
    SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulub
    Ты - Король

    Последние новости

    КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛА

    Лента новостей