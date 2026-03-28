    SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulub

    • 28 mart, 2026
    • 17:52
    SEPAH: ABŞ-nin MQ-9 dronu və F-16 təyyarəsi hava məkanımızda vurulub

    İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Şurası (SEPAH) ABŞ-nin MQ-9 pilotsuz uçuş aparatını və F-16 qırıcısını vurduğunu bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Telegram kanalındakı məlumatda deyilir.

    "SEPAH-ın hava hücumundan müdafiə qüvvələri Şiraz səmasında ABŞ-nin strateji MQ9 pilotsuz uçuş aparatını vurub. Həmçinin ABŞ-nin "F16" qırıcısı Fars əyalətinin cənubunda vurulub və Səudiyyə Ərəbistanının hava limanlarından birinə enmədən əvvəl məhv edilib", - məlumatda qeyd olunub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH)
    КСИР: Сбит американский истребитель F-16 и БПЛА

