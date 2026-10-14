Макрон созвал совещание совета нацбеопасности для обсуждения рисков ИИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное совещание совета по обороне и национальной безопасности, которое будет посвящено искусственному интеллекту (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Елисейский дворец.

Целью этого заседания было определение рамок безопасности и прогнозирование вызовов, связанных с развитием ИИ.

"Макрон собирает в среду совет по обороне и национальной безопасности, посвященный искусственному интеллекту. Как и космос или ядерная энергетика, искусственный интеллект стал стратегической областью, поднимающей важные вопросы национальной безопасности и суверенитета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что совещание было запланировано давно и не связано с многочисленными кибератаками, с которыми Франция сталкивается в последние месяцы.