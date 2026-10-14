Макрон созвал совещание совета нацбеопасности для обсуждения рисков ИИ
- 14 октября, 2026
- 11:25
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Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное совещание совета по обороне и национальной безопасности, которое будет посвящено искусственному интеллекту (ИИ).
Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Елисейский дворец.
Целью этого заседания было определение рамок безопасности и прогнозирование вызовов, связанных с развитием ИИ.
"Макрон собирает в среду совет по обороне и национальной безопасности, посвященный искусственному интеллекту. Как и космос или ядерная энергетика, искусственный интеллект стал стратегической областью, поднимающей важные вопросы национальной безопасности и суверенитета", - сказано в сообщении.
Отмечается, что совещание было запланировано давно и не связано с многочисленными кибератаками, с которыми Франция сталкивается в последние месяцы.