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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Макрон созвал совещание совета нацбеопасности для обсуждения рисков ИИ

    Другие страны
    • 14 октября, 2026
    • 11:25
    Макрон созвал совещание совета нацбеопасности для обсуждения рисков ИИ

    Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет внеочередное совещание совета по обороне и национальной безопасности, которое будет посвящено искусственному интеллекту (ИИ).

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на Елисейский дворец.

    Целью этого заседания было определение рамок безопасности и прогнозирование вызовов, связанных с развитием ИИ.

    "Макрон собирает в среду совет по обороне и национальной безопасности, посвященный искусственному интеллекту. Как и космос или ядерная энергетика, искусственный интеллект стал стратегической областью, поднимающей важные вопросы национальной безопасности и суверенитета", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что совещание было запланировано давно и не связано с многочисленными кибератаками, с которыми Франция сталкивается в последние месяцы.

    Эмманюэль Макрон Искусственный интеллект (ИИ) Франция
    Makron süni intellektlə bağlı Müdafiə və Mili Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək
    Macron to convene Defense and National Security Council meeting on AI
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