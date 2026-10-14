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    Makron süni intellektlə bağlı Müdafiə və Mili Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək

    Digər ölkələr
    • 14 oktyabr, 2026
    • 11:36
    Makron süni intellektlə bağlı Müdafiə və Mili Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron süni intellektə (Sİ) həsr olunmuş Müdafiə və Milli təhlükəsizlik Şurasının növbədənkənar iclasını keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə fransız mediası Yelise sarayına istinadən xəbər verir.

    Bu iclasın məqsədi təhlükəsizlik çərçivələrinin müəyyən edilməsi və süni intellektin inkişafı ilə bağlı çağırışların proqnozlaşdırılması idi.

    "Makron çərşənbə günü süni intellektə həsr olunmuş müdafiə və milli təhlükəsizlik şurasını toplayır. Kosmos və ya nüvə energetikası kimi, süni intellekt də milli təhlükəsizlik və suverenlik baxımından mühüm məsələlər qaldıran strateji sahəyə çevrilib", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilir ki, iclas çoxdan planlaşdırılıb və Fransanın son aylarda üzləşdiyi çoxsaylı kiberhücumlarla əlaqəli deyil.

    Emmanuel Makron Süni intellekt (AI) Fransa
    Макрон созвал совещание совета нацбеопасности для обсуждения рисков ИИ
    Macron to convene Defense and National Security Council meeting on AI
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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