КСИР пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам
В регионе
- 27 марта, 2026
- 20:55
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) может нанести удары по промышленным объектам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем.
Как передает Report, об этом написал командующий Аэрокосмическими силами КСИР Маджид Мусави на своей странице в социальной сети X.
Комментируя удары США и Израиля, М.Мусави заявил, что Иран уже сталкивался с подобными провокациями.
По его словам, США и Израиль "играют с огнем".
"Сотрудники промышленных предприятий, связанных с США и Израилем, должны немедленно покинуть свои рабочие места, чтобы не подвергать свою жизнь опасности", - отметил он.
