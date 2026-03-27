    Region
    • 27 mart, 2026
    • 20:52
    Məcid Musəvi: ABŞ və İsrailin bölgədəki sənaye müəssisələrinə hücum olacaq

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Yaxın Şərqin ABŞ və İsrail ilə əlaqəli sənaye müəssisələrinə hücum edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SEPAH-ın Aerokosmik Qüvvələrinin komandanı Məcid Musəvi "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    ABŞ və İsrailin hücumlarını şərh edən M.Musəvi bildirib ki, İran daha əvvəl də oxşar təxribatla sınaqdan keçirilib.

    Musəvi ABŞ və İsrailin "odla oynadığı"nı qeyd edib:

    "ABŞ və İsrail ilə əlaqəli sənaye müəssisələrinin əməkdaşları dərhal iş yerlərini tərk etməlidirlər ki, həyatları təhlükəyə məruz qalmasın".

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Məcid Musəvi ABŞ-nin bazalarına hava zərbəsi ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    КСИР пригрозил ударами по связанным с США и Израилем промышленным объектам

