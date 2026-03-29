    КСИР нанес удары по промышленным объектам в ОАЭ и Бахрейне

    В регионе
    29 марта, 2026
    • 11:46
    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по заводам в ОАЭ и Бахрейне.

    Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом говорится в заявлении КСИР.

    Уточняется, что цели были связаны с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе.

    "В ответ на удары США и Израиля по промышленной инфраструктуре Ирана были нанесены удары по заводам Emirates Aluminum (EMAL) и Aluminum Bahrain (ALBA)", - говорится в заявлении.

    В заявлении отмечалось, что расположенная в ОАЭ компания EMAL имеет производственную мощность в 1,3 миллиона тонн.

    "Компания ALBA в Бахрейне осуществляет свою деятельность при участии американских инвесторов и акционеров", - следует из заявления.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Emirates Aluminum (EMAL) Aluminum Bahrain (ALBA)
    SEPAH Bəhreyn və BƏƏ-də sənaye müəssisələrinə zərbələr endirib

