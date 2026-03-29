КСИР нанес удары по промышленным объектам в ОАЭ и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по заводам в ОАЭ и Бахрейне.

Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом говорится в заявлении КСИР.

Уточняется, что цели были связаны с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе.

"В ответ на удары США и Израиля по промышленной инфраструктуре Ирана были нанесены удары по заводам Emirates Aluminum (EMAL) и Aluminum Bahrain (ALBA)", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечалось, что расположенная в ОАЭ компания EMAL имеет производственную мощность в 1,3 миллиона тонн.

"Компания ALBA в Бахрейне осуществляет свою деятельность при участии американских инвесторов и акционеров", - следует из заявления.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.