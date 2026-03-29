КСИР нанес удары по промышленным объектам в ОАЭ и Бахрейне
- 29 марта, 2026
- 11:46
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по заводам в ОАЭ и Бахрейне.
Как передает Report со ссылкой на Mehr, об этом говорится в заявлении КСИР.
Уточняется, что цели были связаны с военной и аэрокосмической промышленностью США в регионе.
"В ответ на удары США и Израиля по промышленной инфраструктуре Ирана были нанесены удары по заводам Emirates Aluminum (EMAL) и Aluminum Bahrain (ALBA)", - говорится в заявлении.
В заявлении отмечалось, что расположенная в ОАЭ компания EMAL имеет производственную мощность в 1,3 миллиона тонн.
"Компания ALBA в Бахрейне осуществляет свою деятельность при участии американских инвесторов и акционеров", - следует из заявления.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.