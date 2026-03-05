Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    КСИР: Иран поразил танкер США в северной части Персидского залива

    • 05 марта, 2026
    • 11:22
    Вооруженные силы Ирана в четверг утром нанесли удар по американскому танкеру на севере Персидского залива.

    Как передает Report, об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    "Ракета попала по американскому танкеру на севере персидского залива. Танкер был сбит сегодня утром на севере персидского залива морскими пехотинцами КСИР, и в настоящее время горит. Ранее мы заявляли, что в соответствии с международными законами и постановлениями, в военное время правила прохода через Ормузский пролив будут находиться в руках Исламской республики Иран", - сказано в сообщении.

    эскалация на Ближнем Востоке Корпус стражей исламской революции (КСИР) американский танкер
    SEPAH: İran Fars körfəzində ABŞ tankerini vurub
    IRGC: Iran strikes US tanker in northern Persian Gulf
