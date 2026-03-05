КСИР: Иран поразил танкер США в северной части Персидского залива

Вооруженные силы Ирана в четверг утром нанесли удар по американскому танкеру на севере Персидского залива.

Как передает Report, об этом сообщает гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Ракета попала по американскому танкеру на севере персидского залива. Танкер был сбит сегодня утром на севере персидского залива морскими пехотинцами КСИР, и в настоящее время горит. Ранее мы заявляли, что в соответствии с международными законами и постановлениями, в военное время правила прохода через Ормузский пролив будут находиться в руках Исламской республики Иран", - сказано в сообщении.