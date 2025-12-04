Ксавье Беттель: Необходимо продолжить работу для установления мира между Баку и Ереваном
04 декабря, 2025
- 15:56
Необходимо продолжать работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией.
Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.
"Я рад, что сегодня у нас есть соглашение, хотя оно пока и хрупкое. <...> Мы не должны думать, что достижение договоренностей и установление мира - это данность. Я хочу подчеркнуть, что нам нужно продолжать работать над установлением мира", - сказал Беттель.
Он добавил: "Я бы хотел, чтобы те, кто может поехать в Баку или Ереван, сказали спасибо коллегам за те усилия, которые они прилагают (для мира - ред.)".
