Ксавье Беттель: Необходимо продолжить работу для установления мира между Баку и Ереваном

Необходимо продолжать работу над укреплением мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель, выступая в четверг в Вене на 32-ом заседании СМИД ОБСЕ.

"Я рад, что сегодня у нас есть соглашение, хотя оно пока и хрупкое. <...> Мы не должны думать, что достижение договоренностей и установление мира - это данность. Я хочу подчеркнуть, что нам нужно продолжать работать над установлением мира", - сказал Беттель.

Он добавил: "Я бы хотел, чтобы те, кто может поехать в Баку или Ереван, сказали спасибо коллегам за те усилия, которые они прилагают (для мира - ред.)".