Ksavye Bettel: Bakı və İrəvan arasında sülhün bərqərar olması üçün işin davam etdirilməsi zəruridir
Region
- 04 dekabr, 2025
- 16:18
Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi üzrə işi davam etdirmək lazımdır.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Lüksemburqun xarici işlər naziri Ksavye Bettel Vyanada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclasında çıxışı zamanı bildirib.
"Şadam ki, bu gün bizim sazişimiz var, hərçənd o, hələ ki kövrəkdir. Bizə sülhün bərqərar olması üzərində işi davam etdirmək lazımdır. Mən istərdim ki, Bakıya və ya İrəvana gedə biləcək şəxslər həmkarlarına (sülh üçün - red.) göstərdikləri səylərə görə təşəkkür etsinlər", - o vurğulayıb.
