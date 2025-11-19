Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине

    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 23:06
    Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине

    Москва готова к продолжению переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохраняет открытую позицию в отношении возможности ведения переговоров.

    "Москва открыта к продолжению переговоров", - сказал Песков.

    Последние новости

    23:06

    Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине

    В регионе
    22:56

    Аш-Шибани поздравил Мирзояна с прогрессом в мирном урегулировании между Ереваном и Баку

    В регионе
    22:47

    Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну между РФ и Украиной

    Другие страны
    22:29

    Бонди: Минюст США опубликует документы по делу Эпштейна в течение 30 дней

    Другие страны
    22:12

    При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 23 человека

    Другие страны
    21:52

    Литва официально уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:43
    Фото

    В "Ени Клиника" состоялось открытие Центров роботизированной реабилитации и трансплантации костного мозга

    Здоровье
    21:34

    США продолжают искать возможности для завершения российско-украинской войны

    Другие страны
    21:17

    NYP: ФБР затягивало расследование покушения на Трампа

    Другие страны
    Лента новостей