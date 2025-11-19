Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 23:06
Москва готова к продолжению переговорного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона сохраняет открытую позицию в отношении возможности ведения переговоров.
"Москва открыта к продолжению переговоров", - сказал Песков.
Последние новости
23:06
Кремль заявил о готовности к переговорам по УкраинеВ регионе
22:56
Аш-Шибани поздравил Мирзояна с прогрессом в мирном урегулировании между Ереваном и БакуВ регионе
22:47
Трамп выразил уверенность, что ему удастся завершить войну между РФ и УкраинойДругие страны
22:29
Бонди: Минюст США опубликует документы по делу Эпштейна в течение 30 днейДругие страны
22:12
При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли 23 человекаДругие страны
21:52
Литва официально уведомила Беларусь об открытии пунктов пропуска - ОБНОВЛЕНОДругие страны
21:43
Фото
В "Ени Клиника" состоялось открытие Центров роботизированной реабилитации и трансплантации костного мозгаЗдоровье
21:34
США продолжают искать возможности для завершения российско-украинской войныДругие страны
21:17