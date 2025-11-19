Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Другие страны
    19 ноября, 2025
    21:15
    СМИ: США потребуют от Украины отказаться от территорий и ряда вооружений

    США предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому принять рамочный план, разработанный Вашингтоном для завершения российско-украинской войны.

    Как передает Report, Reuters со ссылкой на источники раскрыл детали данного плана.

    По их словам, проект документа предусматривает, в частности, уступку Киевом части территорий и некоторых видов вооружений, а также сокращение численности вооруженных сил Украины.

    Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения этого плана, рассказали источники.

    Ранее о возможном согласовании рамочного договора о прекращении российско-украинской войны, которое ожидается уже на этой неделе, писало Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Axios, в свою очередь, сообщало, что Россия и США тайно работают над новым мирным планом из 28 пунктов.

    По данным издания, его разрабатывает спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, концепцию он обсуждал со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил об отсутствии каких-либо "новаций" с момента саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.

