СМИ: США потребуют от Украины отказаться от территорий и ряда вооружений
- 19 ноября, 2025
- 21:15
США предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому принять рамочный план, разработанный Вашингтоном для завершения российско-украинской войны.
Как передает Report, Reuters со ссылкой на источники раскрыл детали данного плана.
По их словам, проект документа предусматривает, в частности, уступку Киевом части территорий и некоторых видов вооружений, а также сокращение численности вооруженных сил Украины.
Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения этого плана, рассказали источники.
Ранее о возможном согласовании рамочного договора о прекращении российско-украинской войны, которое ожидается уже на этой неделе, писало Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Axios, в свою очередь, сообщало, что Россия и США тайно работают над новым мирным планом из 28 пунктов.
По данным издания, его разрабатывает спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, концепцию он обсуждал со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил об отсутствии каких-либо "новаций" с момента саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.