СМИ: США потребуют от Украины отказаться от территорий и ряда вооружений

США предложат президенту Украины Владимиру Зеленскому принять рамочный план, разработанный Вашингтоном для завершения российско-украинской войны.

Как передает Report, Reuters со ссылкой на источники раскрыл детали данного плана.

По их словам, проект документа предусматривает, в частности, уступку Киевом части территорий и некоторых видов вооружений, а также сокращение численности вооруженных сил Украины.

Вашингтон хочет, чтобы Киев принял основные положения этого плана, рассказали источники.

Ранее о возможном согласовании рамочного договора о прекращении российско-украинской войны, которое ожидается уже на этой неделе, писало Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Axios, в свою очередь, сообщало, что Россия и США тайно работают над новым мирным планом из 28 пунктов.

По данным издания, его разрабатывает спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, концепцию он обсуждал со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя эти публикации, заявил об отсутствии каких-либо "новаций" с момента саммита президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске.