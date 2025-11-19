KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib
Digər ölkələr
- 19 noyabr, 2025
- 21:12
ABŞ Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə Rusiya ilə münaqişəyə son qoymaq üçün Vaşinqton tərəfindən hazırlanmış çərçivə planını qəbul etməyi təklif edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters"ə iki mənbə bildirib.
Onların fikrincə, plan layihəsi digər məsələlərlə yanaşı, Kiyevin bəzi əraziləri və müəyyən silah növlərini verməsini, həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin sayının azaldılmasını nəzərdə tutur.
Mənbələr vurğulayıblar ki, ABŞ Ukraynanın təklif olunan planın əsas müddəalarına razılaşmasına sadiqdir.
Son xəbərlər
21:20
İslamiadanın qalibi olan Azərbaycan güləşçisi: "Finalda qələbə qazanamaq çox sevindiricidir"Fərdi
21:12
KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edibDigər ölkələr
21:11
Foto
AFFA rəsmisi UEFA-nın iclasında iştirak edibFutbol
21:09
ADB Azərbaycanda universal səhiyyə əhatəsini dəstəkləməyi planlaşdırırMaliyyə
21:02
Foto
Azərbaycanın 3x3 basketbol millisi İslamiadada qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİBKomanda
20:56
Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaqDigər ölkələr
20:53
FIBA Avropa Kuboku: "Abşeron Lions" "Neftçi"yə qalib gəlibKomanda
20:50
Artem Nekrasov Ukraynanın energetika naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edəcəkDigər ölkələr
20:48