KİV: ABŞ Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsini təklif edib

    • 19 noyabr, 2025
    • 21:12
    ABŞ Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskiyə Rusiya ilə münaqişəyə son qoymaq üçün Vaşinqton tərəfindən hazırlanmış çərçivə planını qəbul etməyi təklif edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters"ə iki mənbə bildirib.

    Onların fikrincə, plan layihəsi digər məsələlərlə yanaşı, Kiyevin bəzi əraziləri və müəyyən silah növlərini verməsini, həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin sayının azaldılmasını nəzərdə tutur.

    Mənbələr vurğulayıblar ki, ABŞ Ukraynanın təklif olunan planın əsas müddəalarına razılaşmasına sadiqdir.

    СМИ: США потребуют от Украины отказаться от территорий и ряда вооружений

