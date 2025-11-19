İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Kreml Ukrayna ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    • 19 noyabr, 2025
    • 23:20
    Kreml Ukrayna ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib
    Dmitri Peskov

    Moskva Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həlli üçün danışıqlar prosesini davam etdirməyə hazırdır.

    "Report"un Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

    Kremlin sözçüsü Rusiya tərəfinin danışıqların mümkünlüyü ilə bağlı açıq mövqe tutduğunu vurğulayıb: "Moskva danışıqları davam etdirməyə açıqdır", - Peskov bildirib.

    Qərb mediası daha əvvəl ABŞ-ın Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün çərçivə sazişi hazırladığını yazmışdı. Mənbələrə görə, bu, Vaşinqtonun Kiyev və Avropaya təhlükəsizlik zəmanəti verməsi müqabilində Ukraynanın öz ərazilərindən imtina etməsi, xüsusən də Rusiyanın Krım və Donbas üzərindəki suverenliyini tanıması ilə nəticələnəcək.

    Rusiya Moskva Ukrayna
    Кремль заявил о готовности к переговорам по Украине

    Son xəbərlər

    00:22

    "Azərreyl" CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində Niderland klubuna uduzub

    Komanda
    00:05

    Qarakənd faciəsindən 34 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00
    Video

    Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Ağdamın işğaldan azad olunmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    23:38

    BMT Olimpiya barışığı haqqında qətnamə qəbul edib

    Digər ölkələr
    23:20

    Kreml Ukrayna ilə bağlı danışıqlara hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    23:08

    Azərbaycan şahmat millisi dünya çempionatında keçirdiyi növbəti iki görüşdə məğlub olub

    Fərdi
    23:07

    Əş-Şibani Mirzoyanı Bakı-İrəvan sülh prosesindəki irəliləyişə görə təbrik edib

    Region
    23:03

    Tramp Rusiya və Ukrayna arasında müharibəni bitirəcəyinə əmin olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti