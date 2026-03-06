Красный Полумесяц сообщил о повреждении свыше 3,6 тыс. гражданских объектов в Иране
В регионе
- 06 марта, 2026
- 11:34
В Иране при ударах США и Израиля были повреждены 3 643 гражданских объектов, включая 3 090 жилых домов.
Как передает Report, об этом глава иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил в соцсетях.
Он также сообщил о повреждении 528 коммерческих объектов и девять учреждений Красного Полумесяца, 14 медицинских и фармацевтических центров. Кроме того, в результате нападения были повреждены несколько машин скорой помощи.
