Красный Полумесяц сообщил о повреждении свыше 3,6 тыс. гражданских объектов в Иране

В Иране при ударах США и Израиля были повреждены 3 643 гражданских объектов, включая 3 090 жилых домов.

Как передает Report, об этом глава иранского Красного Полумесяца Пир Хоссейн Коливанд сообщил в соцсетях.

Он также сообщил о повреждении 528 коммерческих объектов и девять учреждений Красного Полумесяца, 14 медицинских и фармацевтических центров. Кроме того, в результате нападения были повреждены несколько машин скорой помощи.