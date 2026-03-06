İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Hücumlar zamanı 3 090 yaşayış evi ziyan görüb
Region
- 06 mart, 2026
- 11:59
İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 3 643 mülki obyekt, o cümlədən 3 090 yaşayış evi zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bunu İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kolivənd sosial şəbəkədə bildirib.
O, həmçinin 528 kommersiya obyektinin və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 9 müəssisəsinin, 14 tibb və əczaçılıq mərkəzinin zədələndiyi barədə məlumat verib. Bundan başqa, hücum nəticəsində bir neçə təcili yardım maşınına ziyan dəyib.
Son xəbərlər
12:29
Azərbaycan və Moldova XİN başçıları arasında geniştərkibli görüş keçirilir - YENİLƏNİBXarici siyasət
12:28
Foto
AMB IMF-in Texniki Yardım Mərkəzi ilə əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibMaliyyə
12:28
Güləş üzrə U-23 Avropa çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıbFərdi
12:27
Foto
Ramin Məmmədov İğdır valisi ilə azərbaycanlıların dini etiqad azadlığını müzakirə edibDin
12:25
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda mart ayının pensiyaları qrafikdən əvvəl ödənilibSosial müdafiə
12:25
Foto
Azərbaycan və Türkmənistan atçılıq idmanı sahəsində əməkdaşlıq memorandumu imzalayıbFərdi
12:22
Foto
Mingəçevir Dövlət Universitetində regionun ən böyük su araşdırmaları laboratoriyasının açılışı olubElm və təhsil
12:19
"Araz-Naxçıvan"ın müdafiəçisi Ömər Buludovun zədəsi ciddi deyilFutbol
12:19