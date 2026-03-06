İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Region
    • 06 mart, 2026
    • 11:59
    İran Qızıl Aypara Cəmiyyəti: Hücumlar zamanı 3 090 yaşayış evi ziyan görüb

    İranda ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində 3 643 mülki obyekt, o cümlədən 3 090 yaşayış evi zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Qızıl Aypara Cəmiyyətinin rəhbəri Pir Hüseyn Kolivənd sosial şəbəkədə bildirib.

    O, həmçinin 528 kommersiya obyektinin və Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 9 müəssisəsinin, 14 tibb və əczaçılıq mərkəzinin zədələndiyi barədə məlumat verib. Bundan başqa, hücum nəticəsində bir neçə təcili yardım maşınına ziyan dəyib.

    Красный Полумесяц сообщил о повреждении свыше 3,6 тыс. гражданских объектов в Иране
    Red Crescent Society says over 3,600 civilian properties damaged in Iran

