Красную площадь полностью оцепили после теракта в "Крокус Сити Холле"

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, где погибли более 60 человек.

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где погибли более 60 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

Теракт был совершен вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.