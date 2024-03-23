О нас

Красную площадь полностью оцепили после теракта в "Крокус Сити Холле"

Красную площадь полностью оцепили после теракта в "Крокус Сити Холле" Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, где погибли более 60 человек.
В регионе
23 марта 2024 г. 06:54
Красную площадь полностью оцепили после теракта в Крокус Сити Холле

Сотрудники правоохранительных органов полностью оцепили Красную площадь в центре Москвы после теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске, где погибли более 60 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, все входы на площадь перекрыты, там дежурят сотрудники ППС и ОМОН.

Теракт был совершен вечером 22 марта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Неизвестные устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться. Госпитализированы 115 пострадавших, более 30 обратились за амбулаторной помощью. В Москве на ближайшие два дня отменены все массовые мероприятия, аналогичные решения приняли во многих других регионах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоPolis Qırmızı meydanı əhatəyə alıb

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58
Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi